Dinçyürek: “Kara propaganda yanlıştır, temelden yoksundur”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Meclis Grup Başkan Vekillerinden, Gazimağusa Milletvekili Hakan Dinçyürek, yeni Meclis ve Cumhurbaşkanlığı binalarına ihtiyaç duyulduğunun çoktan ortaya konulduğunu belirterek, bugün muhalefet tarafından yaratılmak istenen havayı yanlış bulduğunu kaydetti.

Muhalefetin tutumunu eleştiren Dinçyürek, “Kimse sokak anarşisi ile KKTC’de siyasi karmaşa yaratıp bundan yarar sağlayacağı hayaline kapılmasın. Kıbrıs Türkü ve bizler demokrasi yolundan ayrılmadan yanlış yolda olanlara dur diyecek güç ve kararlılıktayız” dedi.

Dinçyürek yaptığı yazılı açıklamada, 3 Ekim Pazartesi günü başlayacak Cumhuriyet Meclisi Yeni Yasama Yılı çalışmalarının millete, halka, devlete, ülkeye verimli ve hayırlı olmasını diledi.

Dinçyürek, “İnşallah halk egemenliğinin biz vekiller aracılığı ile yansıdığı yer olan Cumhuriyet Meclisi bu yasama yılında beklentileri boşa çıkarmaz ve kısır, yararsız çekişmelerden, tartışmalardan uzak, olgun, halk ve devlet yararı odaklı çalışmalar yapar” ifadelerini kullandı.

“Bu noktada biz sorumluluk bilinci içinde olacağız, dileriz muhalefet de aynı sorumluluk bilinci ile hareket eder” diyen Hakan Dinçyürek, şöyle devam etti:

“İnşallah muhalefet uzunca bir süredir belediye reformu ve yerel yönetim organları seçimi konusunda başlattığı Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi konusunda tırmandırdığı kavgacı, kırıcı yaklaşımlardan uzaklaşır, aklı-selim noktasına gelir.”

Yeni Meclis ve Cumhurbaşkanlığı binalarına ihtiyaç duyulduğunun çoktan ortaya konulduğunu ifade eden Dinçyürek, şunları kaydetti:

“2008 yılında dünyada ve ülkemizde yaşanan ağır ekonomik krize rağmen 2009 yılında Meclis Başkanı olan Sayın Hasan Bozer yeni bir Meclis binası yapılması için çalışma başlatmış dönemin hükümeti Meclis’e yer tahsis etmiş, 2010 yılında YDÜ ile proje konusunda protokol imzalanmış, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile destek için temaslar yapılmış ve hiçbir muhalefet partimiz buna ses çıkarmamıştı. Ve yine anımsanacağı üzere, 18 Ocak 2020 tarihinde Ulusal Birlik Partisi’nden yapılan bir açıklamada, partinin Cumhurbaşkanlığı adayının Genel Başkan Ersin Tatar olduğu beyan edilmiş, ortaya konulan seçim bildirgesinde, ‘tarihi surlar üzerindeki Cumhurbaşkanlığı Dairesi’nin uygun yeni bir binaya kavuşması için adımlar atılacağı’ açıkça halka vaat edilmişti.

-“Kara propaganda yanlıştır, temelden yoksundur”

Dolayısı ile kimi çevreler ve özellikle ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi tarafından, ‘Türkiye ihtiyacımız yokken, irademiz dışında bize Meclis binası ve Cumhurbaşkanlığı yapılıyor. İrademize saldırı söz konusu’ iddiaları ile başlatılan kara propaganda yanlıştır, temelden yoksundur.”

Kıbrıs Türkü’nün yeni bir Meclis binasına da yeni bir Cumhurbaşkanlığı binasına da ihtiyacı olduğunu belirten Hakan Dinçyürek, şu ifadeleri kullandı:

“Kimse, yalana başvurarak, sokak anarşisi ile KKTC’de siyasi karmaşa yaratıp bundan yarar sağlayacağı hayaline kapılmasın. Kıbrıs Türkü ve bizler demokrasi yolundan ayrılmadan yanlış yolda olanlara dur diyecek güç ve kararlılıktayız. Yeni Meclis ve Cumhurbaşkanlığı yapılması için atılan adımlar doğrudur.

Hele hele, Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar’ın halktan aldığı destekle iki devletli çözüm politikasını ortaya koyduğu, Türkiye Cumhurbaşkanı’nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda KKTC’nin resmen tanınması çağrısında bulunduğu, Türkiye Milli Güvenlik Kurulu’nun bu çağrıyı destekleyen bir karar aldığı şu günlerde böyle bir adım atılması anlamlıdır, çok yerindedir.”

-“Ne Türkiye Kıbrıs Türkü’nden, ne de Kıbrıs Türkü Türkiye’den kopmaz”

“Türkiye artık tüm dünyaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hep yaşayacağını hem attığı adımlar hem de açıklamaları ile daha yüksek perdeden ifade ediyor” diyen Dinçyürek, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türkleri olarak bundan gurur ve sevinç duymamız, Anavatan Türkiye ile birlikte bu onurlu yolu yürümemiz lazımdır.

Eğitim, sağlık ve yollarımız konusunda ileri sürdükleri uyduruk şeylerle kafa karıştırmaya çalışanlar tek destekçimiz Türkiye’ye haksızlık yaparak ilişkilerimizi bozacaklarını ve emellerine ulaşacaklarını sanıyorlarsa hayal kırıklığına uğrayacakları kesindir. Ne Türkiye Kıbrıs Türkü’nden, ne de Kıbrıs Türkü Türkiye’den kopmaz.

1950’li yıllardan bu yana can ve mal güvenliğimiz, refah ve mutluluğumuz için her şeyi yapan şehitlerimizin yanına binlerce şehidini ekleyen Türkiye şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da yol, elektrik, hastane, okul ihtiyaçlarımızı karşılamak üzere de katkı vermeye devam edecektir.”

Türkiye’nin, KKTC’nin bir eğitim adası olması için DAÜ ve LAÜ’ye ciddi destek sağladığını ifade eden Dinçyürek, “İlk ve orta dereceli okullarımızı donatmış, kitap ve diğer ihtiyaçlarını gidermiş, on binlerce gencimize burs sağlamıştır” dedi.

Türkiye’nin sağlık alanında da Kıbrıs Türkü’ne ve ülkeye çok ciddi katkılarda bulunduğunu kaydeden Hakan Dinçyürek, şunları kaydetti:

"Fazla uzağa gitmeye gerek yok… Onkoloji Hastanesi’nin milyonlarca dolarlık tanı, tedavi cihazı ihtiyacı, pandemi hastanesi yapımı, on binlerce aşı gereksinimimiz Türkiye tarafından halledilmiştir. Hemen hemen tüm yerleşim birimlerimiz arasındaki yollarımızı yapan Türkiye’dir… Türkiye güçlüdür. Daha da güçlenecektir. Güçlendikçe bizlere katkısı, desteği de artacaktır.

-“Kıbrıs Türk halkı mutlaka başaracaktır”

Sıkıntılar geçecektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceği parlaktır. Mutlaka kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik yapıya kavuşacak, alt yapı eksikliklerimizi giderecek yatırımları kenti kaynaklarımızla yapar noktaya gelecek, çağdaş gelişmişlik düzeyine gelecek ve uluslararası alanda hak etiğimiz yeri er ya da geç alacağız.

Atatürkçü Kıbrıs Türk halkı bilinçlidir. Özgürlüğüne, egemenliğine, devletine, topraklarına sahip çıkarak, Anavatanı Türkiye ile hedeflerine doğru emin adımlarla ilerleyecek ve mutlaka başaracaktır.”