Uzun yıllar Çetinkaya’da kulüp başkanlığı ve futbolcu olarak önemli hizmetlerde bulunan ve adını Kıbrıs Türk futboluna altın harflerle yazdıran Eren Defteralı bugün gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Defteralı için ilk olarak Çetinkaya Kulübü’nde tören yapıldı. Törende duygusal anlar yaşandı...

Ardından Defteralı’nın cenazesi İsmail Safa Camii’nde kılınan öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’na defnedildi.

Cenaze törenine Defteralı’nın başta ailesi olmak üzere 3.Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, bazı bakanlar, spor camiasi ve çok sayıda kişi katıldı.

Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2019, 18:12