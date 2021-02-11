Fuat Oktay'dan TRT dizi setine ziyaret

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TRT İçin çekilen “Bir Zamanlar Kıbrıs” isimli dizinin setini Gazimağusa İTÜ Kampüsünde ziyaret etti.

Fuat Oktay’a ziyareti sırasında, Başbakan Ersan Saner, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel de eşlik etti.

Dizide, kullanılan silahların, araçların ve otomobillerin sergilendiği alanı gezen Oktay, dizinin yönetmeni Hakan İnan’dan bilgi aldı ve oyuncularla da sohbet etti.

Dizinin, Kıbrıs’ta bir işgali ve Kıbrıs Türk halkının gördüğü zulmü anlattığını kaydeden Oktay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milleti adına dizi ekibine ve oyunculara teşekkür etti, “Sonsuza kadar yanınızdayız” diyerek destek belirtti.

Daha sonra Başbakan Saner ile birlikte dizinin ilk bölümünden küçük bir bölüm izleyen Oktay yaptığı kısa açıklamada,, izlerken duygulanmakla kalmadıklarını, aynı olayları tekrar yaşadıklarını vurguladı.

“Bunlar senaryodan, sahneden ibaret değil, tarihin gerçekleri” diyen Oktay, dizde anlatılan olayların hayatta olan şahitleri bulunduğunu kaydetti.

Binbaşı İlhan’ın eşi ve çocuklarının katledilmesine dikkat çeken Oktay, bu olayın arkasında ağlayan çocuklara ve kadınlara zulmedecek kadar kin ve nefret tohumu besleyen EOKA ve Enosis’in olduğunu ifade etti.

Oktay, “63’ü anlatıyor bu olay ama aslında 1878’le başlayan zulmü görüyoruz. 1571’den itibaren tamamen bizim olan 450 yıldır burada olduğumuz toprakların asil ev sahibi olan bir nesil. Neredeyse azınlıksınız denilecek şekilde, neredeyse utanmasalar diyeceğim ama öyle bir şey olmadığı için de işgalcisiniz dercesine sonradan gelip buranın asil sahiplerine zulmeden bir dönemi canlandıran hepinize yürekten teşekkür ediyorum. “ dedi.

Kıbrıs’taki çözüm arayışlarına değinen Oktay, “Bugün geldiğimiz noktada, iki eşit egemen devlet temelinde bir çözüm diyoruz. Çünkü biz Kıbrıs Türkü’nün aynı zulmü, aynı haksızlığı, aynı katliamları tekrar tekrar yaşamasına ne gönlümüz razı olur ne de Türkiye Cumhuriyeti olarak, millet olarak buna müsaade ederiz.” Şeklinde konuştu..

“Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi”, 1963 Kanlı Noel olaylarından başlayarak Kıbrıs’ta yaşanan olayları konu alıyor.

Yönetmenliğini Hakan İnan’ın yaptığı dizide başrollerde Ahmet Kural, Pelin Karahan,, Serkan Çayoğlu, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu gibi isimler yer alıyor.

Mart ayı sonu TRT ekranlarında yayınlanmaya başlanacak olan dizinin ilk etapta 1963-1968 dönemini anlatan 28 bölümden oluşması bekleniyor. İkinci etapta ise 1974’e kadar olan dönemin çekilmesi hedefleniyor

KKTC’de bir çok mekanda çekilen dizinin yüzde 70’i tarihsel gerçeklerden, yüzde 30’u dramadan oluşuyor.

Dizi çekilirken çok geniş kapsamlı arşiv araştırması yapıldığı Türkiye ve KKTC’deki birçok tarihçiden de danışmanlık hizmeti alındığı ifade ediliyor.