Karaismailoğlu: “Kırgızistan’dan KKTC’ye direkt uçuş talepi var”

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Siirt ile Bitlis arasındaki yola yapılan Bitlis Çayı Viyadüğü Birleştirme Segmenti Kaynak Töreni ile Bitlis Çevre Yolu ve Kavşağı açılış töreninin ardından bir grup gazeteci ile sohbet etti.

Bakan Karaismailoğlu, Rusya’nın KKTC’ye direkt uçma talebinin bir benzerinin Kırgızistan’dan da geldiğini açıklayarak, “Kıbrıs’a turizm nedeniyle özellikle Kazakistan’dan çok müthiş bir trafik var şu anda” dedi.

"ÖZEL UÇUŞ DA OLABİLİR, RESMİ DE OLABİLİR"

Karaismailoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Rusya’nın KKTC’ye direkt uçuş talebi şifahen geldi, biz ‘resmi olarak talebinizi bildirin’ dedik. Kırgızistan’dan da direkt uçmak konusunda talep geldi. Özel uçuş da olabilir, resmi de olabilir. Kıbrıs’a turizm nedeniyle özellikle Kazakistan’dan çok müthiş bir trafik var şu anda. Dolu dolu uçaklar çalışıyor, frekanslar çok yüksek ve hâlâ da artırıyoruz.”