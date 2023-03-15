Kimliksizler’in Avrupa Parlamentosu’na yapacağı dilekçe için imza kampanyası 26 Mart’ta tamamlanıyor

Karma evlilik mağdurlarının örgütlendiği “Kimliksizler” grubunun, Avrupa Parlamentosu Dilekçe Komitesi’ne sunulmak üzere hazırladığı dilekçe için imza kampanyası 26 Mart’ta tamamlanıyor.
Dilekçenin, Mart ayı sonunda European Parliament Committee on Petitions web portalından yüklenerek resmi başvurunun yapılacağı duyuruldu.
Gönüllü hukukçuların desteği ile hazırlanan dilekçeye, karma evlilik mağdurlarının Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olan tarafının, isim ve kimlik numarasını belirterek imza koyabileceği hatırlatıldı.