Tatar, Uluslararası Üniversiteler Konseyi heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Uluslararası Üniversiteler Konseyi heyetini kabul ederek görüştü.

Görüşmede, Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen ve Türkiye’den üniversite rektörlerinin yanında, YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Doğru da yer aldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabul sırasında yaptığı konuşmada, KKTC’nin farklı ülkelerden öğrencilerin eğitim gördüğü bir eğitim adası konumuna geldiğini belirterek KKTC’den mezun olanların KKTC’nin fahri elçileri olduğunu ve mezunların ülkelerinde saygın pozisyonlara geldiğini söyledi.

Artan öğrenci sayısı ile KKTC’nin potansiyelinin de artmakta olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, öğrenci denetimi konusunda da YÖDAK’ın ve üniversitelerin uygulamalarını daha sıkı bir şekilde takip etmesinin önemine işaret etti.

Eğitim kalitesini arttırırken, nitelik bakımından alınabilecek tedbirleri değerlendirmenin gerekliliğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Kaliteli eğitimle kaliteli öğrenciler yetiştirmek KKTC’ye yakışandır” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Uluslararası Üniversiteler Konseyi’nin bu konularda yapacağı katkının önemini vurgulayarak Eğitim Bakanlığı, YÖDAK, üniversiteler, kurum ve kuruluşların Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen heyetle istişare içerisinde olmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Tatar, Uluslararası Üniversiteler Konseyi yönetim kuruluna seçilen Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen’i kutladı.

Uluslararası Üniversiteler Konseyi Başkanı Prof. Dr. Orhan Hikmet Azizoğlu da, Cumhurbaşkanı Tatar’a konseyin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler vererek KKTC üniversitelerinin de konseyde yer almasının önemini dile getirdi.