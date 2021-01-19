YÖK Başkanı Saraç'a veda ziyareti

Dört yıllık görev süresi dolan Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Akile Büke, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç’a, YÖK İstanbul Ofisinde veda ziyaretinde bulundu.

Büke, YÖDAK Başkanlığı görevini sürdüğü süre boyunca, YÖK Başkanı Saraç’ın kendisine büyük destek verdiğini ve Saraç ile sürekli istişare içinde olmanın, doğru adımların atılması konusunda kendisine ışık tuttuğunu belirtti.

YÖDAK’tan yapılan açıklamaya göre Büke, Saraç’a ve nezdinde YÖK’e, bu süreçte şahsına ve KKTC Yükseköğretim Alanına verdikleri destekler için minnet ve şükranlarını sundu.

YÖK Başkanı Saraç ise, başarılı çalışmaları ve üstün gayretleri nedeni ile Büke’yi tebrik ederek, 4 yıllık süre zarfında işbirliği içinde çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.