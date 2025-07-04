Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES), Milli Eğitim Bakanlığını, geçen yıl yaşanan ders kayıplarını telafi edecek kapsamlı bir plan hazırlamaya ve eğitimin sürekliliğini güvence altına alacak tedbirleri hayata geçirmeye çağırdı.

KIBTES Başkanı Himmet Turgut bugün yaptığı yazılı açıklamada, yeni müfredatın doğru ve nitelikli uygulanabilmesi için öğretmenlere yönelik kapsamlı hizmet içi eğitim programları planlanması gerektiğini belirtti.

Turgut, “Hükümeti ve Milli Eğitim Bakanlığını eğitim sistemimizi iflasın eşiğine getiren ve kronikleşmeye yüz tutmuş sorunların üzerine gitmeye; eğitimin tüm paydaş unsurlarına da öğrencilerimiz için el ele vererek çözüm odaklı bir irade ortaya koymaya davet ediyoruz” dedi.

Turgut, Türkiye’de düzenlenen gençlik kamplarına kabul edilecek öğrenci ve öğretmenlerin şeffaf, adil ve kamuoyunun anlayacağı şekilde belirlenmesi gerektiğini kaydetti.