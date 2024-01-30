Ülkede etkili olan şiddetli yağışlara bağlı olarak Kayalar - Sadrazamköy ve Kuzucuk - Boğaziçi anayolları trafiğe kapatıldı.

Polisin konuyla ilgili açıklamasında, Kayalar - Sadrazamköy anayolunun, şiddetli yağış nedeniyle çamurlu suların akması, toprak kayması, kaya parçaları düşmesi ve dolu yağışı nedeniyle yer yer buzlanma oluşması nedeniyle kapatıldığı belirtildi.

Kuzucuk - Boğaziçi anayolu ise, şiddetli fırtına ve yağış sonucu iki ağacın yol içerisine devrilmesinden dolayı trafiğe kapatıldı. Temizlenmesinin ardından yol yeniden trafiğe açılacak.