KKTC Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hakan Uygun, sadece Türk oldukları için öz yurtlarından sürgün edilen ve insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Ahıska Sürgünü’nün acısının 79 yıldır yüreklerinde aynı korla yandığını söyledi.

Uygun, Ahıska Türkleri’nin öz vatanlarından sürgün edilmelerinin 79’uncu yılı nedeniyle hayatını kaybedenler için mesaj yayımladı.

Uygun mesajında şunları kaydetti:

“Sovyetler Birliği arşiv belgelerinde, Stalin’in Karadeniz’in kıyılarını Türklerden temizleme operasyonunun bir parçası olduğu ortaya çıkan sürgünde; yaklaşık 100 bin Ahıska Türkü, zor şartlar altında kadın, yaşlı, çocuk ayrımı gözetilmeden tren vagonlarına doldurularak 14 Kasım 1944’te öz vatanları Gürcistan’ın Ahıska bölgesinden Sovyetler Birliği’nin uzak yerlerine sürgün edildi. Binlerce kardeşimiz çetin yolculuk sırasında, binlere kardeşimiz de sürgün edildikleri yerlerde zor şartlarda hayatını kaybetti.

KKTC ile birlikte dünyada 10 farklı ülkesine yayılan ve sayıları 500 bini geçen Ahıska Türkleri, yaşadıkları acıları, milli bilinç ve birlik olmanın önemini hiçbir zaman unutmadı, unutmayacak. Yıllar boyu, farklı coğrafyalarda çetin şartlar altında yaşasak da Türk kimliğimizi koruyarak, kültürel mirasımızı her zaman yeni nesillere aktardık.

Tüm Türk Dünyasının yüzünü ve gönlünü döndüğü Ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti’ne Ahıska Türklerine her zaman verdiği destek ve dayanışmadan dolayı şükranlarımı sunuyorum.

Bu vesileyle, bizlere de vatan olan, Ahıska Türkleri ile benzer acılar yaşayan; 15 Kasım’da 40’ıncı kuruluş yılını kutlayacak olan devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Cumhuriyet Bayramı’nı da en kalbi duygularımla kutluyorum.”