Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Hollanda’nın Utrecht kentinde düzenlenen Vakantiebeurs 2026 Hollanda Turizm Fuarı’nda yerini aldı.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, fuarda Bakanlığı Bakanlık Müdürü Mehmet Yalçın ile Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Tanıtma Memurları Pembe Kılıç ve Pembe Cambazoğluları temsil etti.

Fuarın, ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlarken, dünyanın farklı ülkelerinden turizm profesyonellerini tek çatı altında buluşturduğu belirtildi. Bu çerçevede KKTC turizminin de tanıtım faaliyetlerini sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, KKTC standını ziyaret eden ziyaretçilere dağıtılmak üzere, çevre dostu ambalajlarla hazırlanan bademli ve cevizli üzüm sucukları ile pastellilerin, ambalajları üzerinde yüzde 85 Flamanca, yüzde 15 İngilizce baskılarla logo ve QR kodu yer alacak şekilde sunulduğu kaydedildi.

Öte yandan, Mehmetcik Büyükkonuk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, fuara KKTC Cittaslow Ağı’nı temsilen Ağ Teknik Koordinatörü Mehtap Sayıner de katıldı.

Açıklamada, Cittaslow Ağı’na üye 5 belediyenin dünya turizmine tanıtılması amacıyla gerçekleştirilen fuarın verimli geçtiği ve KKTC standının ziyaretçilerden ilgi gördüğü belirtildi.