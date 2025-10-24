Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) liselerinden mezun öğrencilerin yerleşme puanlarına göre yapılan 10’ar kişilik başarı sıralaması açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık ve Dil puan türlerinde ÖSYM sistemiyle üniversitelere yerleşen KKTC’li öğrencilerin, sıralamada ilk 5’te yer almaları ve burs başvurusu yapmaları koşuluyla, Burs Tüzüğü kuralları doğrultusunda Başarı Bursu alabilecekleri belirtildi.

Üniversitelere kayıt yaptıran ve burs başvurusunda bulunan öğrencilerin taleplerinin, Burs Tüzüğü çerçevesinde değerlendirileceği kaydedilen açıklamada, burs başvurularının 31 Ekim’e kadar devam ettiği hatırlatıldı.

Açıklamada ayrıca, “Yükseköğretime başlayacak olan tüm öğrencilerimize başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.