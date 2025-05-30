KKTC Telsim Genel müdürü Sefer Tuz ve Kurumsal İletişim Müdürü Nil zorlu Atai, Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci'ye gönderdikleri mesajda Kıbrıs Genç Tv'nin yeni yaşını kutladılar.

Mesajda şunlar kaydedildi:

"Kıbrıs Türk basınında Birinci Medya Kurumu olarak başarılı ve ilkeli yayınlara imza atıyorsunuz.

İleriki yıllarda da Birinci Medya Kurumunun Kıbrıs Türk halkının en önemli seslerinden biri olmaya devam edeceğine olan inancımız tamdır.

Kuruluş yıldönümünüzü içtenlikle kutlar, sizin şahsınızda emeği geçen tüm çalışanlarınızı tebrik eder, başarılarınızın devamını dileriz."