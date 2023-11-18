15 Kasım Cumhuriyet Bayramı, Londra Türk Okullarında da kutladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra’da Türk okullarını ziyaret ederek, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, garantör ülke İngiltere’yi; Kıbrıs Türk halkına yaptığı haksızlıklara son vermeye, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunu koruyarak, Kıbrıs siyasetini gözden geçirmeye ve direkt uçuşlar dahil diğer tüm konularda Kıbrıs Türk halkına yönelik açılımlar yapması için göreve çağırdı.

Cumhurbaşkanı Tatar’a, ziyaretlerinde, Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ile KKTC Londra Temsilcisi Çimen Keskin de eşlik etti. Ziyaretlerde, KKTC Londra Eğitim Ataşesi Metin Harper de yer aldı.

-Dr. Fazıl Küçük Okulu ziyareti

Cumhurbaşkanı Tatar, ilk önce Dr. Fazıl Küçük Türk Dili ve Kültürü Okulu’nu ziyaret etti.

Buradaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Dr. Fazıl Küçük Türk Okulu Başkanı Ulaş Tözün, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığının sembolü KKTC’nin 40. yaşını gururla kutladıklarını ifade eden Tözün, devleti el birliğiyle geleceğe daha güçlü şekilde taşımak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Tözün, İngiltere’de, çocukların gençlerin dilini, kültürünü, vatan sevgisini her zaman üst seviyede tutmak için çalıştıklarını ifade ederek, şehitleri andı, gazileri yad etti, Türkiye Cumhuriyeti'ne olan güveni vurguladı ve Cumhuriyet Bayram'ını kutladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, KKTC’nin 40. kuruluş yıl dönümünde, Londra’da Türk çocuklarla, gençlerle, vatandaşlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi ve Cumhuriyet Bayram'ını kutladı.

Tatar, Londra’da gençlere dilini, kültürünü, vatan sevgisini korumak, öğretmek için zor koşullarda emeğini ortaya koyan herkesi tebrik etti, bu zenginlikleri geleceğe taşımanın önemine vurgu yaptı.

Kıbrıs Türk halkını birbirine bağlayan vatan sevgisinin, Anavatan sevgisinin bağlayıcılığına işaret eden Tatar, İngiltere’deki vatandaşlarla KKTC’deki bağların korunması, kuşaktan kuşağa aktarılmasının önemli olduğunu belirtti.

Bu bağları daha da güçlendirmek için KKTC’den buralara gelip, genç kuşaklara milli değerleri, dili, kültürü, örf adetleri aktaran öğretmenleri de tebrik eden Tatar, Londra Türk okullarının alt yapısının geliştirilmesine önem verdiklerine, bunun görevleri olduğuna işaret etti.

Tarihe, ödenen bedellere bakıldığında Kıbrıs Türk halkının büyük başarılara imza atan bir halk olduğunu ifade eden Tatar, bağımsız KKTC devletinin de bu başarıların en büyüğü olduğunu kaydetti.

Kıbrıs’ta bugün iki devlet, iki halk olduğunu vurgulayan Tatar, bütün dünyaya bunu anlatarak, gelecek nesillere bırakılacak eser için sonuç almaya başladıklarını, tüm kesimlerin Kıbrıs’ta iki devleti bildiğini, duyduğunu, gördüğünü dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da KKTC’nin tanınmasına yönelik tam destek verdiğini ifade eden Tatar, hep birlikte hareket ettikten sonra başarının kaçınılmaz olduğunu çünkü tüm vatandaşların nerede olursa olsun kalbinde vatan sevgisi olduğunu belirtti.

Vatan sevgisini gelecek nesillere aktarmanın önemine işaret eden Tatar, burada gözleri pırıl pırıl öğrencilerle gurur duyduğunu, geleceğin teminatı çocuklara güvendiğini söyledi ve bu duygularla Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti.

Londra’da Türk Okullarının kurulmasında yaşanan zorlukları dile getiren ve emeği geçen herkesi yad eden Tatar, okulların geliştirilmesinin görevleri olduğunu kaydetti.

-"Garantör İngiltere haksızlık yapıyor"

Garantör ülke İngiltere’nin Kıbrıs Türk halkına haksızlık yaptığını, bu yüzden Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunu koruyarak, Kıbrıs siyasetini gözden geçirmesi gerektiğini ifade eden Tatar, Kıbrıs’ta iki devlet, iki halk, iki ayrı yapı olduğunu, Kıbrıs Türk halkının da adada Rumlar kadar eşit ve hak sahibi olduğunu vurguladı.

-"Direkt uçuşlar"

Tatar, bu çerçevede İngiltere’yi, direkt uçuşlar dahil diğer tüm konularda Kıbrıs Türk halkına yönelik açılımlar yapması için göreve çağırdı.

Konuşmanın ardından Tatar ve büyükelçilere plaket takdim edildi, anı fotoğrafı çekildi.

Etkinlikte, çocuklar “cumhuriyet hürriyet demek” isimli gösteri sundu, maniler ve şiirler okudu, halk dansları gösterisi sundu, okul korosu sahne aldı.

Etkinlikte, KKTC’nin ilan edildiği günü anlatan video gösterimi de yapıldı, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın sesinden “Benim iki bayrağım var” adlı şiir dinletildi.

Tatar, etkinlik sonrası okulu gezdi, çocuklarla ve öğretmenlerle sohbet etti.

-Rauf R. Denktaş Türk Okulu ziyareti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ardından Rauf R. Denktaş Türk Dili ve Kültürü Okulu’nu ziyaret etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40. kuruluş yıl dönümünün kutlama programına katılan Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin mutlaka bir gün dünyada hak ettiği yeri alacağını vurguladı.

Okul Başkanı Meryem Biricik, etkinlikte yaptığı açılış konuşmasında, KKTC’nin 40. yılını kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Biricik, vatandan uzak olsalar da kalplerinin her zaman KKTC ile, vatan ile birlikte attığına işaret ederek, Londra’da gelecek nesillere de bu vatan sevgisini aktarmak için çalıştıklarını söyledi.

KKTC’nin Londra’daki 40. yıl kutlamalarına katılan ve önem veren Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür eden Biricik, “Cumhuriyetimiz ilelebet yaşayacaktır” dedi.

Biricik, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte daha da ileriye gideceklerine işaret ederek, görevlerinin, geçmişi unutmadan devletin cumhuriyetin değerini çocuklara aktarmak olduğunu ifade etti. Biricik, Dr. Küçük, Denktaş ve tüm şehitleri andı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Biricik’e güzel konuşmasından dolayı teşekkür ederek, KKTC’nin 40. yılında burada çocuklar ve aileler ile birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tatar, Londra’da çocuklara, gençlere eğitim veren, kendi dil örf adet ve kültürünü öğreten öğretmenleri tebrik etti.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının çok zor yıllar geçirse de hiçbir zaman ümidini kaybetmeden devletine ulaştığını belirtti.

Kıbrıs Türk halkının Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle Kıbrıs’ta devlete, bağımsızlık ve hürriyetine kavuştuğunu ifade eden Tatar, KKTC’nin üzerinde uygulanan ambargoların kaldırılması ve özellikle garantör ülke İngiltere’nin direkt uçuşlar dahil haksızlıkları ortadan kaldırması gerektiğini kaydetti.

Mücadeleyi sonuna kadar sürdürüp haksızlığın kaldırılması için temaslara devam edeceklerini belirten Tatar, Kıbrıs Türk halkının bir bütün olarak mücadele vermesi halinde başarıya ulaşılacağına vurgu yaptı.

Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin tümünün kalbinde vatan sevgisi olduğunu vurgulayan Tatar, Londra Türk Okullarında çocukların gözünde gördüğü heyecandan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi, KKTC’ye her zaman hizmet edeceklerine inanç belirtti.

Aileleri ve okul yönetimlerini kutlayan Tatar, kendisinin de uluslararası temaslar yaptığını, KKTC’nin tanınırlığını, görünürlüğünü artırmak için çalıştığını ve bu çalışmaların kabul görmeye başladığını ifade etti, asla durmayacaklarını söyledi.

Tatar, Londra’da örf ve adetlere, değerlere sahip çıkan ailelere teşekkür etti, bir bütün olarak Kıbrıs Türk halkını tek çatı altında toplayan KKTC için milli mücadeleyi sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

KKTC’nin dünyada hak ettiği noktaya mutlaka geleceğine vurgu yapan Tatar, yurt dışında yaşayan Kıbrıs Türk halkının da bunda öneminin büyük olduğunu işaret etti.

Aydınlık geleceğe Türkiye Cumhuriyeti devletinin de desteğiyle mutlaka ulaşacaklarını belirten Tatar, “Gelecek bizimdir, gençlerimizindir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nindir” dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler mani atışması yaptı, oyunlar sundu, şiirler okudu.

Etkinlikte, 40. yıl pastası da kesildi, Cumhurbaşkanı Tatar ile büyükelçilere hediye takdim edildi, anı fotoğrafı çekildi.