Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi (KEİ), KKTC Başbakanlığı ile işbirliği içinde bir girişimcilik projesine 20 milyon TL finansal destek sağlıyor.

1987 ve sonrası doğumlu KKTC vatandaşlarını hedefleyerek, girişimcilik ve iş kurma konusunda eğitim, danışmanlık ve hibe desteği sunmayı amaçlan projeye başvurular 24 Ocak - 11 Mart 2024 tarihleri arasında elektronik olarak alınacak.

KEİ’den yapılan açıklamaya göre, projede “Teknoloji ve yenilikçi iş fikirleri”, “Geleneksel iş fikirleri” ve “KKTC ekonomisine değer katacak, ihracat odaklı ve marka değeri yüksek iş fikirleri” başlıklı 3 ana alan belirlendi.

“Teknoloji ve yenilikçi iş fikirleri” için azami destek yüzde 75 oranında, en fazla 750.000 TL; “Geleneksel iş fikirleri” için azami destek yüzde 75 oranında, en fazla 500.000 TL; “KKTC ekonomisine değer katacak, ihracat odaklı ve marka değeri yüksek iş fikirleri” için azami destek yüzde 75 oranında, en fazla 2.000.000 TL öngörülüyor.

Bu girişimcilik projesi, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği KEİ Ofisi’nin sağladığı finansman ile Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı’nın (YAGA) koordinasyonunda ve Türk Bankası'nın eğitim sponsorluğunda yapılacak.

Program için 12-16-28 Şubat – 6 Mart 2024 tarihlerinde yapılacak olan bilgilendirme toplantıları https://yaga.gov.ct.tr web sayfasından takip edebilir.

Program hakkında detaylı bilgi ve başvuru koşulları https://kobigem.gov.ct.tr/ ve https://yaga.gov.ct.tr/ adreslerinde bulunabilir. Başvurular https://girisimcilik.kei.gov.tr adresinden yapılabilir.