Başrollerinde Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş, Serkan Şengül'ün yer aldığı İbrahim Tatlıses, Serdar Ortaç, Cengiz Kurtoğlu ve Mehmet Ali Erbil'in eşlik ettiği Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında en çok izlenen film olarak rekor kırdı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kolpaçino 4.4'lük filmi 3 günde gişe rekoru kırdı. 7 yıl sonra beyazperdeye dönen Kolpaçino serisinin son filmi Kolpaçino 4, geçen cuma vizyona girmişti. Polat Yağcı'nın patronu olduğu Poll Films 2. filmi "Kolpaçino 4.4'lük"le , ilk hafta sonunda 441.251 kişi tarafından izlendi ve vizyona rekorla girdi. Kolpaçino 4, son 4 yılın en iyi açılışını yapan film oldu. Projenin geçtiğimiz hafta yapılan galasına 5 bin kişi katılmıştı.