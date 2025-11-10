Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un bir günlük çalışma ziyareti gerçekleştirdiği İsrail’de, mevkidaşı Gideon Saar ile bir araya geldiği belirtildi.

Alithia gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar arasındaki görüşmede, enerji, savunma ve yatırım konularına vurgu yapılarak ikili ilişkilerin ileriye götürülmesinin ele alındığını yazdı.

Habere göre Kombos, Güney Kıbrıs’ın İsrail ile enerji, savunma ve ticaret başta olmak üzere karşılıklı çıkarları ilgilendiren konuları kapsayan stratejik bir ilişki sürdürdüğünü ifade etti.

Kombos sözlerinin devamında, ticaret konusunda ise, iki ülkeye karşılıklı yatırım akışı ve bu ilişkilerin sürekli gelişimine ilişkin rakamlara bakmanın da yeterli olacağını söyledi.

Görüşmede, doğal olarak bölgeyi ilgilendiren meseleleri de ele aldıklarını söyleyen Kombos, özellikle Gazze’nin ertesi günü ile ABD Başkanı Donald Trump’ın planının hayata geçirilmesi üzerinde durduklarını ifade etti.

Kombos, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in sunduğu ilgili altı öneriler temelinde, Güney Kıbrıs’ın sahadaki uluslararası ortaklar ve iş faaliyetleri arasında iş birliği köprüsü olarak rolünden de söz etti.

Kombos açıklaması çerçevesinde ayrıca üçüncü tarafların, daha geniş bölgenin yararına olmayacak bir rol üstlenmeye çalışması ihtimaline ilişkin ortak endişeye de sahip olduklarını belirtti.

ABD’nin de katılımıyla 3+1 oluşum sürecinden de söz eden Kombos, “Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru” IMEC’in hayata geçirilmesi içerisinde açılan perspektifleri de görüşmede ele aldıklarını belirtti. Kombos, Doğu Akdeniz’deki istikrar ve güvenlikle ilgili son gelişmeleri de görüştüklerini ifade etti.

Kombos, İsrail Dışişleri Bakanı ile baş başa görüşmesini tamamlamasının ardından, Saar ile birlikte iki ülke heyetlerinin de yer aldığı çalışma yemeğine katıldı.