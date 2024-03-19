Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in temasları çerçevesinde Kıbrıs sorununa ilişkin değerlendirmede bulundu.

Fileleftheros gazetesi, “Türkiye ve Tatar’ın Tezleri Arasında Fark Yok” başlığı altında verdiği haberinde, Kombos’un gazeteye yaptığı açıklamaları aktardı.

Kombos, kendisine yöneltilen sorulara karşılık yaptığı açıklamalarda, Kıbrıs Rum tezlerini anlatarak, müzakerelere Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamaya hazır olduklarını yineledi.

Kıbrıs Rum tarafının tezlerinin BM Güvenlik Konseyi çerçevesinde olduğunu ve bu çerçevenin dışına çıkılmasını kabul etmeyeceklerini vurgulayan Kombos, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguin’in “soruna dair tam bilgi ve görüş sahibi olduğunu” öne sürdü.

Kombos, Kıbrıs sorunundaki çıkmazın sebebinin, Kıbrıs Türk tarafının “iki devletli çözüm ve egemen eşitlik tezleri” olduğu iddiasında da bulundu. Türkiye’nin Kıbrıs sorunundaki rolünün “belirleyiciden de öte” olduğunu savunan Kombos,

uluslararası toplumun Türkiye’nin bu rolünü anlamakta olduğunu düşündüğünü ifade etti. Kombos, Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının görüşleri arasında bir farklılık bulunmadığını, bir karar alma merkezinin olduğunu ve bu merkezin Ankara’da bulunduğunu da öne sürdü.