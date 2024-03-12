Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos’un, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bou Habib’in daveti üzerine bugün, tek günlük bir çalışma ziyareti için Lübnan’a gideceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Kombos’un Beyrut’ta yapacağı temaslar çerçevesinde, Bou Habib ile öne baş başa, ardından da heyetlerin katılımıyla görüşeceğini ve görüşmelerin odağında ikili ilişkilerin, bu ilişkilerin nasıl daha da ilerletilebileceğinin, bölgesel gelişmelerin ve mülteci sorununun olacağını yazdı.

Haberde, Kombos’un Bou Habib’i Kıbrıs sorunundaki son gelişmelere dair bilgilendireceği ifade edildi.

Gazete, Kombos’un temasları çerçevesinde Başbakan Vekili Najib Mikati, Meclis Başkanı Nabih Berri ve Lübnan Silahlı Kuvvetler Komutanı Joseph Aoun ile görüşeceğini yazdı.