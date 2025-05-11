Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği (KTDB), Diyetisyenler Günü’nü dün Grand Pasha Otel’de düzenlenen etkinlikle kutladı.

KTDB’den yapılan açıklamaya göre 15’incisi düzenlenen etkinlik kapsamında düzenlenen konferansa Birlik üyeleri ve diyetisyen adayı öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan KTDB Başkanı Hidayet Ağören, organizasyona katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Beslenme konusunda doğru bilgiye ulaşmanın önemine dikkat çeken Ağören, bilgi kirliliğini önlemek ve toplumu bilinçlendirmek adına diyetisyenlere büyük görev düştüğünü vurguladı ve tüm meslektaşlarının Diyetisyenler Günü’nü kutladı.

Programda Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci, sosyal medyanın etkili ve etik kullanımı üzerine bilgi verdi. Diyetisyen Buse Koç ise kariyer yolculuğunu katılımcılarla paylaştı. Etkinliğin ikinci oturumunda ise Prof. Dr. Murat Baş, gluten ve sağlık konularında güncel bilimsel gelişmeleri aktardı.