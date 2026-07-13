Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası , başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunan merhum Mehmet Göze (Asi)’yi anmak amacıyla, Limasol’da iki toplumlu teknik gezi düzenledi.

Oda’dan verilen bilgiye göre, The Cyprus Scientific and Technical Chamber (ETEK) ile iş birliğinde düzenlenen etkinlik kapsamında, “Limassol Trilogy Seafront Development” projesine teknik ziyaret gerçekleştirildi.

Proje sahasında yapılan incelemelerin ardından, proje tasarımcıları ve uygulayıcıları sunumlar yaparak, projenin planlama süreci, mühendislik çözümleri, yapısal tasarımı, inşaat uygulamaları ve kullanılan teknolojilere ilişkin bilgi paylaştı.

Geziye katılan, KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası ile The Cyprus Scientific and Technical Chamber (ETEK) yöneticileri ve üyeleri ziyaret süresince, “Limassol Trilogy Seafront Development” projesinde uygulanan mühendislik çözümleri, yapısal tasarım kriterleri, temel sistemi, yüksek katlı yapı teknolojileri ve inşaat uygulamalarına ilişkin proje yetkililerinden teknik bilgi aldı.

KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından gezi hakkında yapılan açıklamada, teknik gezinin, katılımcılar arasında bilgi ve deneyim paylaşımına olanak sağladığı belirtilerek, “Mühendisliğin toplumlar arasında köprü kuran evrensel ve birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koydu. Ortak teknik zemin üzerinde gerçekleşen bu buluşma, Kıbrıs'ta toplumlar arasında karşılıklı anlayışın, diyaloğun ve birlikte yaşama kültürünün güçlenmesine katkı sağlarken, yaşamını bu ideale adamış Mehmet Göze (Asi)'nin anısını ve mirasını da yaşattı.” ifadelerine yer verildi.