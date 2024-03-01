Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Meclis sürekli komite başkanları ve Mecliste grubu bulunan siyasi partilere mektup göndererek, yasalarla ilgili öneri ve taleplerini ortaya koydu.

Gökçebel, mektubunda, öğretmenlerin Anayasa'daki adalet, eşitlik ilkelerine ve sosyal devlete bağlı olarak yaşadığı anomalilere dikkat çekmek istediklerini kaydetti.

Tahir Gökçebel mektubunda, hangi yasadan gelirse gelsin, tüm kamu çalışanlarının çalışmışlıklarının, baremlerinin, kıdemlerinin bütünlüklü olarak ele alınarak düzenlenmesi gerektiğini ifade etti .

Gökçebel, şu önerilerde bulundu:

“Öğretmenlik mesleğinin önemi ve sorumlulukları da düşünülerek tüm öğretmenlere 1/5 yıpranma payı verilmeli ve bu, fiili hizmetten sayılmalıdır. (55 yaş emeklilik hakkı olmalıdır). Tüm öğretmenlerimize (isteğe bağlı) doğumdan sonra en az 6 ay ebeveynlik izni kullanma hakkı verilmelidir. Tüm öğretmenlerimize, Öğretmenler Yasasının (25/85) 65. maddesinde yer alan görev riski / kira desteği/ yolluk yüzde 10 verilmeli ve emeklilik hakkı kazandırmalıdır. Öğretmenlerin eğitiminin ve gelişiminin önemine bağlı olarak 2. üniversite, master, doktora yapmaları, barem karşılığını şartsız almaları, ödenekli/ ödeneksiz kurs veya eğitime katılmalarını teşvik edecek düzenlemeler yapılmalıdır.”