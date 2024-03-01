Girne’de perşembe günü bir otel odası içerisinde ölü bulunan Barış Solmaz’ın (E-49) otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Ölüm sebebinin yapılacak tetkikler sonucunda belli olacağı kaydedildi.

-Gazimağusa ve Zeytinlik’te uyuşturucu

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün Z.B.E.’nin (E-39) evinde yapılan aramada yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara ve el yapımı cam pipo tespit edilerek emare olarak alındı.

Z.B.E. tutuklandı.

Öte yandan bugün Zeytinlik’te, Girne Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından B.O.K.’un (E-24) evinde yapılan aramada, içinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 5 izmarit tespit edildi. B.O.K. tutuklandı.

-Sahtelenmiş resmi evrakı tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temininden bir kişi tutuklandı

Gönyeli’de 2023-2024 yılları arasında Z.S.A.’nın (E-33) daha önceden tanıdığı bir şahsa, yurt dışında ikamet eden akrabalarını KKTC’ye gelmeleri için ön izin çıkaracağı yönünde beyanda bulunduktan sonra, sahte olarak düzenlediği ön izin başvurularını whatsapp uygulaması üzerinden göndermek suretiyle tedavüle sürüp, söz konusu şahıstan sahtekarlıkla 10 bin euro para temin ettiği tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine, Z.S.A. tespit edilerek tutuklandı.

-Gümrük ve İstihsal Yasası'na aykırı hareket

Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısında, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından, dün GKRY bölgesinden KKTC’ye giriş yapan araçlarda yapılan kontrol ve denetimler sonucunda, 6 ayrı kişinin kullanımındaki araçlar içerisinde gümrüğe beyan edilmemiş 65 sabunluk, 3 havalandırma fanı, 70 kg. pirinç, 40 kg. tuz, 10.70 kg. kırmızı et, 10 kutu donmuş patates ve 4 lastikleri ile birlikte kozmik araç jantı tespit edilerek emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Kavga olayında 6 kişi daha tutuklandı

Lefkoşa’da Zahra ve Tanzimat Sokak’ta 22 Şubat tarihinde halkta korku, dehşet ve endişe yaratacak şekilde, kanunsuz olarak toplanan şahıslar ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında, aranmakta olan toplam 6 kişi daha (C.K.(E-19), Y.U.(E-22), C.P.(E-25), İ.E.(E-23), E.Ö.(E-24) ve E.G.(E-23)) tespit edilerek tutuklandı.

-Kumarhanede bulunması yasak olan 11 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir kumarhanede dün polis ekipleri tarafından yapılan kontrol ve denetimler sonucunda, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 11 kişi kumarhane içerisinde tespit edildi.

Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-KKTC’de ikamet izinsiz ikamet eden bir kişi tutuklandı

Ülke genelinde polis tarafından dün yapılan kontrol ve denetimler sonucunda ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Trafik denetimleri 2 bin 316 araç sürücüsü kontrol edildi

Ülke genelinde dün polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; 2 bin 316 araç sürücüsü kontrol edildi. 303’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 8’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 68’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 23’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 27’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 10’u sigortasız araç kullanmak, 3’ü trafik ışıklarına uymamak, 3’ü kamyon araçların trafiğe çıkış saatine uymamak, 2’si tehlikeli sürüş yapmak, 1’i aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak ve 115’i diğer trafik suçlarından olmak üzere 563 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 3 sürücü tutuklandı ve 46 araç ise trafikten men edildi.

-Alkollü sürücü evin duvarına çarptı

Gazimağusa’da Gündüz Tezel Sokak’ta bugün Aykut Serin (E-27) 278 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NV 195 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan bir evin yan duvarına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Aykut Serin tutuklandı.

-Alkollü sürücünün kullandığı araba takla attı

Öte yandan Girne-Güzelyurt ana yolunun 11-12’inci kilometreleri arasında bugün Hasan Atabay (E-24) 163 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki FM 545 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkıp dere yatağı içerisinde takla atarak tavanı üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Hasan Atabay ve araçtaki yolcu Cem Uçar (E-28) kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde müşahede altına alındı.