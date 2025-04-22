Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ile onlara disiplin değişiklik tüzüğüne yönelik eylemlerinde destek veren örgütler, siyasi parti başkanları ile milletvekilleri bugün Bekirpaşa Lisesi’ni ziyaret etti.

Disiplin değişiklik tüzüğünün geri çekilmesini isteyen heyette CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, TDP Genel Başkanı Zeki Çeler ile bazı CTP milletvekilleri de hazır bulundu.

-Eylem

Görüşmenin ardından konuşan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, Bekirpaşa Lisesi'nde “tehdite maruz kalan” öğretmenlere destek olmak amacıyla söz konusu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tüzük geri çekilinceye kadar mücadeleye devam edileceğini söyleyen Eylem, okulu ziyaret ederek laik eğitime ve öğretmenlere destek veren herkese teşekkür etti.

-Maviş

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş de yüz yıllardır öğretmenlerin eğitimin yanı sıra bu coğrafya da kültüre ve kimliğe sahip çıktığını ve çıkmaya da devam ettiğini söyledi.

-Gökçebel

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ise, öğretmenler üzerindeki baskının sistematik ve planlı olduğunu iddia etti.

Bu sürecin diğer çocukların eğitim hakkını çaldığını iddia eden Gökçebel, laik eğitim yapısından ve Atatürk ilkelerinden taviz verilmeyeceğini söyledi.