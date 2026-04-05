Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Burak Maviş, yazılı basın açıklaması yaparak 6 Nisan Pazartesi günü genel grevde olacaklarını duyurdu.

Maviş, açıklamasında yasa, hukuk ve etik tanımadığını savunduğu UBP-DP-YDP hükümetini eleştirerek, hükümet gidene ve ülkede huzur sağlanana kadar mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Sendikaların aldığı karar doğrultusunda genel greve gidileceğini ifade eden Maviş, saat 09.30’da Sivil Savunma Çemberi’nde toplanarak Meclis’e yürüyüş gerçekleştirileceğini kaydetti.

Açıklamada, “irade” ve “çocukların geleceği” vurgusu yapılarak, daha önce elde edilen kazanımların yeniden ve daha güçlü şekilde elde edileceği ifade edildi.

Hükümetin ekonomi politikalarını da eleştiren Maviş, uygulanan politikaların halkı enflasyon ve döviz karşısında savunmasız bıraktığını, “can suyu” söylemlerinin ise gerçeğe dönüşmediğini savundu.

Sendika olarak yolsuzluk, rüşvet ve ayrıcalık düzeninin parçası olmayacaklarını belirten Maviş, halkın alım gücünü, adaleti ve hukuk devletini savunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Açıklamada ayrıca mücadelenin gücünü toplumdan, kararlılığını ise öğretmenlerden aldığı belirtilerek, tüm üyeler ve emekçiler mücadeleye katılmaya çağrıldı.

Maviş, “Mücadelemiz devam ediyor. Direne direne kazanacağız” ifadelerini kullandı.