Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nu eleştirerek, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nu müsteşar ve daire müdürleriyle birlikte istifa etmeye çağırdı.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, yaptığı yazılı açıklamada, bugün sabah saatlerinde Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, müsteşar ve ilgili daire müdürlerinin bir okula giderek, okul yönetimine baskı yaptığını ve basıklar sonucu okul müdürünün baygınlık geçirdiğini ileri sürdü.

“Başbakan Ünal Üstel’in istişare anlayışı bu mudur yoksa Nazım Çavuşoğlu kaosu büyütmek mi istiyor?” diye soran Maviş, “Çocukların eğitim hakkını, okul, kural ve düzenini, öğretmenin huzurunu değil; sadece siyasi çıkarlarını dert edinenlerin bu utanç verici eylemi, devlet yönetme ahlakından ne kadar uzaklaşıldığının kanıtıdır.” dedi.

Maviş, “Bakan ve müdürlerin çalışma barışını ve toplum huzurunu bozmaktan yargılanmaları gerektiğini” de savundu.