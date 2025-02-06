Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) ve Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin (KTEB) yeni yönetimleri KTTB binasında bir araya gelerek, gündemdeki sağlık sorunlarını ele aldılar.

KTTB Yönetim Kurulu adına Başkan Prof. Dr. Ceyhun Dalkan tarafından yapılan yazılı açıklamada, toplantıda özellikle Sosyal Sigortalar üzerinden reçete alım sürecinde yaşanan aksaklıklar ve bu durumun hastalar ve sağlık çalışanları üzerindeki olumsuz etkilerinin tartışıldığı belirtildi.

Her iki meslek örgütünün yaşanan sıkıntıların çözümü için ortak hareket etme kararı aldıklarının da bildirildiği açıklamada, sürecin iyileştirilmesi adına birlikte mücadele etmenin önemine vurgu yapıldı.

Açıklamada, sağlık hizmetlerinin daha erişilebilir ve sürdürülebilir hale getirilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması ve ortak bir çalışma planı oluşturulması konusunda da mutabakata varıldığı ifade edildi.