Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), ülkede yaşanan ekonomik, sosyal ve siyasal sorunların en üst noktaya çıktığı bir dönemde, birlik ve beraberliğe her zamankinden fazla ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, toplumu bir arada tutacak politikaların izlenmesi gerektiğini belirtti.

KTTO tarafından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde düzenlenen bazı eylemlerde Kıbrıs Türk halkına ve Türkiye’ye yönelik kullanılan söylemler ile açılan pankartların endişe ile izlendiği kaydedildi. Açıklamada, bu süreçte toplum barışını ve huzurunu tesis etmenin hükümetin asli görevi olduğu vurgulandı.

Okulların kapanmasına iki ay kala, öğrencilerin eğitimlerinin kesintiye uğramaması gerektiğine işaret edilen açıklamada, hükümetin toplumun huzur ve refahını önceleyen, ayrışma değil birlik sağlayacak politikalar üretmesi gerektiği dile getirildi. Yasal düzenlemelerin istişare ile yapılmasının önemine dikkat çekilen açıklamada, bu yaklaşımın kaosların önüne geçeceği ve toplumsal bütünlüğü koruyacağı ifade edildi.

-“Saral’ın ifadeleri siyasete ve değerlere zarar verir nitelikte”

KTTO açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın Başbakan Ünal Üstel’e yönelik ifadeleri de eleştirilerek, bu açıklamaların nezaket sınırlarının dışında olduğu ve siyasetin yanı sıra toplumun ortak değerlerine zarar verecek nitelikte bulunduğu kaydedildi.

Birlik ve bütünlüğü hedef alan bu tür söylemlerin iki ülke arasındaki hassas dengeleri bozmasına izin verilmeyeceği belirtilen açıklamada, KKTC ile Türkiye arasındaki kardeşlik bağlarının günübirlik siyasi söylemlerle zedelenmemesi gerektiği vurgulandı. KTTO, Başbakan Üstel’e yönelik sözlerin esefle kınandığını kamuoyuyla paylaştı.