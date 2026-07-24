Kumyalı'da Toprak Ürünleri Kurumu'na ait buğday silosunun çökmesi sonucu göçük altında kalan ve ekiplerin yoğun çalışmasıyla sağ olarak kurtarılan işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, bugün saat 12.15 sıralarında 2 bin 500 ton kapasiteli ve tamamen dolu buğday silosunun aniden çökmesiyle meydana geldi. İhbar üzerine polis, itfaiye ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

Kulenin sabitlenmesinin ardından özel cihazlarla yapılan dinleme çalışmaları sonucu göçük altındaki çalışanın yeri tespit edildi. Enkazdan çıkarılan işçiye olay yerinde ilk müdahale sağlık ekiplerince yapıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, hayatını kaybeden çalışanın Sipahi köyünde sakin 46 yaşındaki Lokman Hacıhasanoğlu olduğunu açıkladı. Hacıhasanoğlu'nun hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da kurtarma çalışmalarını olay yerinden takip etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.