Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), "elektrik enerjisindeki plansızlığın" hem vatandaşları hem de üretim sektörünü olumsuz etkilediğini kaydetti.

Açıklamada, özellikle yaz aylarında artan elektrik tüketimine karşın üretim altyapısının yetersiz kaldığı belirtilerek, "Elektrikteki plansızlık kabus gibi üzerimize çöktü" ifadelerine yer verildi. Yazın sıcak günlerinde yaşanan kesintilerin hane halkının yanı sıra üretim çarkını da sekteye uğrattığı ve ülke ekonomisinin tüm sektörlerini olumsuz etkilediği savunuldu.

CTP, elektrik enerjisinde yaşanan sorunların temel nedeninin üretim kaynaklı olduğunu belirterek, mevcut santrallerin bakım çalışmalarının zamanında yapılmaması ve tesislerin emre amade tutulamamasının, talebin en yüksek seviyeye ulaştığı dönemlerde elektrik kesintilerine yol açtığını ifade etti.

Parti açıklamasında, ülkede toplam kurulu gücün 619 megavat (MW) olmasına rağmen en yüksek kullanım ihtiyacı olan 460 MW'nin dahi karşılanamadığı ifade edildi. An itibarıyla santrallerin toplam emre amade üretim kapasitesinin yaklaşık 410 MW seviyesinde olduğu belirtilerek, bu nedenle her gün özellikle 18.00 ile 22.00 saatleri arasında enerji arzında eksiklik yaşandığı kaydedildi.

Açıklamada, ihtiyaç duyulan dönemlerde Güney Kıbrıs'tan sağlanan elektrik enerjisinin de Güney Kıbrıs'ın kendi talebinin artması nedeniyle temin edilemediği ifade edildi.

Son dört yılda yaz ve kış aylarında, özellikle tüketimin arttığı dönemlerde elektrik kesintilerinin rutin hale geldiği kaydedilen açıklamada, Kıb-Tek'e ait santrallerin yüksek talep dönemlerinde yeterli seviyede çalıştırılamadığı dile getirildi. Sekiz dizel santralden yalnızca dördünün, yedi gaz türbininden ise altısının çalışabilir durumda olduğu belirtilirken, iki buhar santralinin devrede olmasına rağmen yük kısıtlaması yaşandığı belirtildi.

CTP, mevcut elektrik satış fiyatının 25,51 cent/kWh seviyesinde olduğunu ve bunun Kıb-Tek'in resmi internet sitesindeki verilere göre 12,0920 TL/kWh'ye karşılık geldiğini belirtti. Bu fiyatın dolar bazında tüm zamanların en yüksek elektrik satış fiyatı olduğu öne sürülen açıklamada, yüksek maliyetlerin yanlış santral seçimi ve işletimi, bakım eksiklikleri, yetersiz yatırımlar, Güney Kıbrıs'tan pahalı enerji alımı, AKSA sözleşmesindeki kira bedelinin Amerikan Tüketici Endeksi'ne endekslenmesi ve üretim ile ödeme dengesinin sağlıklı kurulamamasından kaynaklandığı savunuldu.

Açıklamada, mevcut hükümet ile Kıb-Tek yönetiminin son yıllarda olduğu gibi bu yıl da enerji arzını doğru planlayamadığı iddia edilerek, bunun sonucunda vatandaşların hem elektrik kesintileriyle karşı karşıya kaldığı hem de yüksek elektrik fiyatları ödemek zorunda bırakıldığı ifade edildi.

CTP, açıklamasının sonunda "Karanlık kaderimiz değildir" ifadelerini kullanarak, Kıb-Tek'in bilimsel enerji politikaları doğrultusunda liyakat esasına göre yönetilmesi, doğru santral yatırımlarının yapılması ve daha ucuz, çevreci enerji üretiminin sağlanmasının parti iktidarında temel hedeflerden biri olacağını kaydetti.