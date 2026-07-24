Kumyalı'da Toprak Ürünleri Kurumu'na ait buğday silosunun çökmesi sonucu göçük altında kalan işçi, ekiplerin yoğun çalışması sonucu sağ olarak kurtarıldı.

Polis, İtfaiye ve Sivil Savunma ekiplerinin yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları sonucunda enkaz altındaki işçiye ulaşıldı. Göçükten çıkarılan işçi ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayatta olduğu ve nefes aldığı bildirildi.

Olay, bugün saat 12.15 sıralarında Kumyalı'da bulunan Toprak Ürünleri Kurumu'na ait 2 bin 500 ton kapasiteli, tamamen dolu buğday silosunun aniden çökmesiyle meydana gelmişti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.