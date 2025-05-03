Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Numan Kurtulmuş, "KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi’nin, bağımsızlığın sembolü, güçlü geleceğin ifadesi ve iki ülke arasındaki kopmaz ilişkilerin göstergesi olacaktır.” dedi.

Cumhuriyet Yerleşkesi’nin açılışının Kıbrıs Türk halkının egemenlik haklarından hiçbir şart altında vazgeçmeyeceğinin, eşit egemenliğinden bir adım geri atmayacağının ve devleti daha ileriye taşıyacağının açık iradesinin ilanı olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, KKTC’nin daha ileriye, daha güçlü şekilde gitmesi için mücadelenin devam edeceğini kaydetti.

Kurtulmuş, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla gerçekleştirilen, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yeni hizmet binalarının yer aldığı KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi açılış töreninde konuşma yaptı.

Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, bugünün tarihi bir gün ve büyük bir gurur kaynağı olduğuna dikkat çekerek, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binalarının yanı sıra tamamlandığında hizmete girecek millet bahçesi, kütüphane ve caminin Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını diledi.

“Kıbrıs'la Türkiye Cumhuriyeti arasındaki var olan tarihi bağların artık hiçbir şekilde aşılmaz bir şekilde düğümleneceği, bu bağların en sağlam şekilde kuvvetleneceği bir döneme doğru hızla gidiyoruz.” diyen Kurtulmuş, bugün yalnızca binaların açılışının yapılmadığını, aynı zamanda ortak ve güçlü bir gelecek niyetinin ortaya konduğunu vurguladı.

- “Bu açılış aynı zamanda büyük bir hatırlayış… Erenköy’ün, Geçitkale’nin, Boğaz’ın hatırlanışı”

KKTC’nin bugüne kadar baskılar, zulümler, haksızlıklar ve izolasyonlar altında geldiğini, zorlu süreçlerden geçtiğini hatırlatan Kurtulmuş, bu binaların açılışının aynı zamanda “büyük bir hatırlayış” olduğunu belirtti. Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu açılış, Erenköy'ü, Geçitkale'yi ve Boğaz’da verilen mücadeleyi hatırlayıştır, aynı zamanda geçmişte yokluklar içerisinde mücadele eden Milli Mukavemet Teşkilatı'nı hatırlayıştır. Bu binaların açılışı aynı zamanda ‘Ya Allah’ diyerek ayağa kalkan Kıbrıslı mücahitleri hatırlayıştır. Geçmişlerimize rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun, hepsinin ruhu aziz olsun. Aynı şekilde, Kıbrıs'ın bu günlere gelmesinde emeği geçen başta Doktor Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş olmak üzere Mutlu Kıbrıs Barış Harekatı vasıtasıyla Kıbrıs'ı işgalden ve zulümden kurtaran dönemin yöneticileri rahmetli Ecevit, Erbakan ve Semih Sancar olmak üzere bütün geçmişlerimize de rahmetlerimi ifade ediyorum.”

Kıbrıs Barış Harekâtı olmasaydı bugün Kıbrıs Türk halkının varlığının tehdit altında olacağını ifade eden Kurtulmuş, harekatın öneminin ve uğruna verilen mücadelelerin kıymetinin unutulmaması gerektiğini vurguladı. “Bu binaların açılışı, Kıbrıs’ta yaşananların önemli bir hatırlayışıdır.” ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, açılışın aynı zamanda bir irade beyanı olduğuna dikkat çekerek, bunun Kıbrıs Türk halkının egemenlik haklarından hiçbir koşulda vazgeçmeyeceğinin, eşit egemenliğini geriletmeyeceğinin ve devletini daha da ileriye taşıma kararlılığının açık bir ilanı olduğunu söyledi.

- “Kuzey Kıbrıs Türkü'nün her meselesini kendi milli meselemiz olarak görüyor ve her alanda da bunları ciddi bir şekilde korumak için mücadele ediyoruz”

Yıllar süren müzakere süreçlerinde zaman kaybedildiğini belirten Kurtulmuş, gelinen noktada artık eşit egemen iki toplumun varlığının kabul edilmesi ve KKTC’nin uluslararası alanda tanınması için mücadele etme vaktinin geldiğini vurguladı ve konuşmasına şöyle devam etti:

“Türkiye olarak dostu, kardeşi ve bir parçası olan Kuzey Kıbrıs Türkü'nün her meselesini kendi milli meselemiz olarak görüyor ve her alanda da bunları ciddi bir şekilde korumak için mücadele ediyoruz. Bu, aynı zamanda, KKTC’nin daha ileriye, daha güçlü bir şekilde gitmesi için de mücadele irademizi ortaya koyduğumuz bir gündür.”

Kıbrıs Türk halkıyla birlikte bir geleceğe dair iddialarını ortaya koyduklarını ifade eden Kurtulmuş, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, uluslararası camianın saygın, itibarlı ve güçlü bir üyesi olarak var olmuştur ve var olmaya devam edecektir.” diye konuştu.

- “TEKNOFEST KKTC, Kıbrıs gençliğine duyulan güvenin açık bir göstergesi”

TEKNOFEST KKTC’yi de gelecek iradesinin önemli bir parçası olarak değerlendiren Kurtulmuş, bu etkinlik sayesinde birçok Kıbrıslı gencin milli teknolojiyle tanıştığını, bilim ve teknoloji alanında sahip olunan potansiyelin farkına vardığını belirtti. Kurtulmuş, Türkiye dışında düzenlenen ikinci TEKNOFEST olmasıyla da bu etkinliğin, Türkiye’nin Kıbrıs’a ve Kıbrıs gençliğine duyduğu güvenin açık bir göstergesi olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, yerleşke tamamlandığında KKTC’nin bağımsızlığının bir sembolü, güçlü geleceğinin ifadesi ve Türkiye ile KKTC arasındaki kopmaz ilişkilerin göstergesi olacağını belirtti. Projenin her aşamasında öncülük eden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarını sunan Kurtulmuş, “Sizin ısrarlı takipleriniz olmasaydı bu binanın bu kadar kısa sürede tamamlanması mümkün olmazdı.” dedi.

TBMM ve Türk halkı adına da teşekkürlerini ileten Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs ile Türkiye arasındaki dostluğun kıyamete kadar sürmesini temenni etti.