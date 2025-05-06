Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, “Geçmişten Günümüze Mezunlar Sergisi” ve “Geçmişten Günümüze Mezunlar Konseri” etkinlikleri düzenliyor.

Sergi küratörlüğünü okulun emekli öğretmen ressam Ruzen Atakan üstlendi. Konserde ise mezun sanatçılar Nihat Ağdaç ile Esra Poyrazoğlu Alpan (keman & piyano resitali) ve öğretmen Fatoş Özçelik yönetimindeki "Mezunlar Çoksesli Korosu" sahne alacak.

Yapılan açıklamada Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nin “sanatın toplumu iyileştiren, dönüştüren, umut veren evrensel gücüne inandığı” ve “okulun sanatsal değeri topluma kazandıran misyonuyla bir ilke imza atmanın gururunu yaşadığı” belirtildi.

Mezunlar sergisinin 8 Mayıs 2025 perşembe günü saat 19.00'da Bellapais Manastırı'nda gerçekleşecek. Mezunlar konseri de aynı gün yine Bellapais Manastırı’nda saat 20.30'da başlayacak.