Yakın zaman önce kaybettiğimiz ülkemizin değerli arkeolog ve araştırmacılarından Tuncer Bağışkan’ın ailesi ve ARKHE bir araya geldi.



Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın himayesinde gerçekleşen toplantıda ortak projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Bu bağlamda, ARKHE’nin 1-2 Mart 2024 tarihlerinde düzenleyeceği “Lefkoşa Kültür, Tarih, Bellek Sempozyumu’nun Tuncer Bağışkan’ın adına atfedilmesi ve her yıl onun anısına düzenlenmesine karar verildi.



Toplantıya LTB Başkanı Mehmet Harmancı, ARKHE Direktörü Halil Duranay, LTB Meclis Üyesi ve ARKHE Yürütme Kurulu Üyesi Özlem Ünsal ile Tuncer Bağışkan’ın ailesini temsilen kızları Özlem Arhun ve Eylem Bensel ile damadı Cemal Bensel katıldı.