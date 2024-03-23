Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 485 araç sürücüsü kontrol edildi ve 39’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2'si sürüş ehliyetsiz, 17'si seyir halinde cep telefonu kullanma, 1'i emniyet kemersiz, 2'si trafik ışıklarına uymamak, 22'si seyrü sefer ruhsatsız, 3'ü kamyonların belirtilen saatlere uymadan trafiğe çıkaması olmak üzere toplam 178 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 29 araç ise trafikten men edildi.