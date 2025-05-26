Başkent Lefkoşa’da Marmara bölgesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Kıbrıs Genç TV ekibinin olay yerinde edindiği bilgiye göre Doktor Küçük Parkı karşısındaki Temiz apartmanında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Üç katlı apartmanın üçüncü katında on numaralı apartmanda çıkan yangından bir kişi etkilenerek ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Yabancı uyruklu 4 kişinin kiracı olarak kaldığı Mustafa Akçaer’e ait dairede çıkan yangında Adil Hüseyin isimli kiracı dumandan etkilendi.

Olaya hızlı bir şekilde müdahale eden İtfaiye ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışmalarına başladı.

Dairede çok miktarda ahşap eşyanın bulunmasının yangının bir anda büyümesine neden olduğu belirtilirken, yangında can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğu yorumu yapıldı.