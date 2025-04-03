Damdelen Petrol U 16 Ertkekler Ligi A Grubu maçında Levent deplasmanda Soyer A takımını 69-39 mağlup etti.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanması gereken ancak salonun kapalı olması nedeniyle NEU RA 25 Spor Salonu’nda oynanan maçta Levent baştan sona üstün oynadığı maçta Soyer A karşısında 69-39 galip geldi.

Maçta Levent oyuncusu Karan Atakan 15 sayı 10 ribaund ile hem double – double yaptı hem de 18 verimlilikle maçta öne çıkan isim oldu.