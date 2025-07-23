Limasol’un dağlık bölgelerinde devam eden ve kontrol altına alınamayan yangınla mücadele sürüyor.

Yangın bölgesinde bir kişi ölü bulundu.

Philenews ve diğer internet gazetelerine göre havanın kararması nedeniyle hava imkanları müdahalelerine ara verdi. Mücadeleye yer ekipleri devam ediyor.

ULUSLARARASI DESTEK İSTENDİ!

Limasol ve Baf’taki yangınlar nedeniyle bölgedeki köylere elektrik enerjisi verilemiyor. İtfaiye sözcüsü Andreas Kettis, halen 13 hava aracının Limasol’daki yangına müdahale ettiğini çok yakında bu sayının 14’e çıkacağını söyledi. Cyprus Times’ın haberine göre, Rum Adalet Bakanı Marios Harçiotis, Limasol’un dağlık bölgelerinde devam eden ve kontrol altına alınamayan yangınla mücadele için komşu ülkelerden ve Avrupa Koruma Örgütü’nden destek istediklerini açıkladı.

Yardım çağrısı üzerine Ürdün’ün iki hava imkanı göndereceği bilgisi verildi.

BİR KİŞİ ÖLÜ BULUNDU!

Sigmalive'da yer alan habere göre, yangın bölgesinde bir kişi ölü bulundu.

Polis soruşturma başlattı.