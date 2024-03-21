Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) çağrısıyla güzellik salonlarıyla ilgili bir araya gelen kamu ve özelden çeşitli paydaşlar, bu sektörde hizmet veren iş yerlerinin etkin denetimi ve eğitim verilmesi gibi konuları masaya yatırdı.

LTB’den verilen bilgiye göre, son dönemlerde yaşanan bazı olumsuz olayların tekrarlanmaması amacıyla LTB ev sahipliğinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi, Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası, Kıbrıs Türk Güzellik Uzmanları ve Tırnak Teknisyenleri Birliği yetkilileri ile LTB Halk Sağlığı Şubesi yetkilileri bir araya geldi.

Görüşmede, güzellik salonları ve benzeri yerlerin etkin şekilde denetlenmesi, sektörde çalışanların belli bir program çerçevesinde eğitim alması, lazer epilasyon aletlerinin kullanımı ve yeterliliklerinin kontrolü için program yapılarak (tespit, uyarı ve yaptırım süreci) etkin denetim yapılabilmesi için ortak hareket etme kararı alındı.