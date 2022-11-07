Merit Royal’de coşku dolu konser

Merit Royal’de coşku dolu konser
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Arap dünyasının ünlü isimlerini misafirleriyle buluşturmaya devam eden Merit Royal & Premium Otelleri, geleneksel halk oyunlarının ritmini yansıtan ‘Dabke’ müziğinin duayenlerinden Fares Karam’ı ağırladı. Merit Royal Premium Otel’in Balo Salonu’nda ilk kez sahne alan Lübnanlı sanatçı Karam, eski ve yeni şarkılarından oluşan repertuvarı ile misafirlerine muhteşem bir gece yaşattı.

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Romantik şarkılarını hayranları ile birlikte seslendiren ünlü şarkıcı, kendisine gösterilen ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Hareketli şarkıları ile de misafirlerini gece boyunca dans ettiren Karam, dinleyicilerden tam not aldı.

Etkileyici performansı ile ayakta alkışlanan Fares Karam’ın Merit Royal Premium Otel’deki eğlence dolu konseri, misafirlerin cep telefonlarına kaydettiği görüntülerle ölümsüzleşti.

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