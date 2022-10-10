Özcan Deniz Merit Royal Diamond’da kalpleri fethetti

Merit Otelleri’nin Kuzey Kıbrıs’taki sekizinci ve en yeni oteli Merit Royal Diamond, sahnesinde efsane isimleri ağırlamaya devam ediyor. İhtişamı ile adaya damga vuran Karpaz Balo Salonu’ndaki konserler dizisinde son olarak, güçlü sesinin yanı sıra oyunculuğu ile de ününe ün katan Özcan Deniz sahne aldı.
Gece boyunca geçmişten günümüze en popüler aşk şarkılarını birbiri ardına seslendiren ünlü şarkıcı, hareketli parçalarıyla da hayranlarına dans ve coşku dolu saatler yaşattı. Zaman zaman mikrofonu konuklarına uzatan Özcan Deniz, şarkılarını hayranlarıyla birlikte büyük bir keyifle söyleyerek Merit Royal Diamond’da hafızalardan silinmeyecek güzellikte bir konsere adını yazdırdı.