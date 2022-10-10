Özcan Deniz Merit Royal Diamond’da kalpleri fethetti

Merit Otelleri’nin Kuzey Kıbrıs’taki sekizinci ve en yeni oteli Merit Royal Diamond, sahnesinde efsane isimleri ağırlamaya devam ediyor. İhtişamı ile adaya damga vuran Karpaz Balo Salonu’ndaki konserler dizisinde son olarak, güçlü sesinin yanı sıra oyunculuğu ile de ününe ün katan Özcan Deniz sahne aldı.

Merit Royal Diamond’ın eşsiz ambiyansında hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatarak kalpleri fetheden başarılı sanatçı, enerjik performansıyla da göz doldurdu. Sahnenin çok büyülü bir yer olduğunu ve her seferinde ayrı bir heyecan duyduğunu belirten Özcan Deniz, kendisini dinlemeye gelen iki bin sevenini “Uçmaya hazır mısınız?” diyerek selamladı. Muhteşem bir konsere imza atan ve samimi sohbetleriyle hayranlarından yoğun alkış alan Özcan Deniz, “30 yıllık serüvenimde ne hikâyeler, filmler, diziler ve şarkılar paylaştık sizlerle. Her zaman benimle birlikte olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum’ dedi.

Gece boyunca geçmişten günümüze en popüler aşk şarkılarını birbiri ardına seslendiren ünlü şarkıcı, hareketli parçalarıyla da hayranlarına dans ve coşku dolu saatler yaşattı. Zaman zaman mikrofonu konuklarına uzatan Özcan Deniz, şarkılarını hayranlarıyla birlikte büyük bir keyifle söyleyerek Merit Royal Diamond’da hafızalardan silinmeyecek güzellikte bir konsere adını yazdırdı.