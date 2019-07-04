Son hali sosyal medyada gündem oldu

Geçtiğimiz gün Cengiz Semercioğlu'nun canlı yayınlanan programına konuk olan Ajda Pekkan, son görüntüsüyle sosyal medyada gündem oldu.

Süperstar Ajda Pekkan, geçtiğimiz gün Cengiz Semercioğlu'nun TV100'de yayınlanan programına konuk oldu. Canlı yayında yeni şarkısı Canın Sağ Olsun'un tanıtımını yapan Pekkan, son görüntüsüyle sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

"TEPKİ VEREMEYECEK HALDE"

Canlı yayında yaptığı samimi açıklamalarla gündeme gelen Ajda Pekkan'ın konuşurken mimik yapamaması, sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi. 73 yaşındaki Pekkan'ın son halini görenler, "Konuşan balmumu heykeli", "Artık tepki veremeyecek hale gelmiş" gibi yorumlar yaptı.

İşte Ajda Pekkan hakkında yapılan bazı yorumlar;

"PAT DİYE EVLENEBİLİRİM"

Programda çok çarpıcı açıklamalarda bulunan Pekkan, Tarkan'a evliliğin çok yakıştığını belirterek "Ben de evlensem kim bilir bana ne yapacaklar. Niye evlendi Ajda Pekkan bilmem ne falan… Evlenebilirim pat diye kim karışır ki" dedi.