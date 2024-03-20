Makina Mühendisleri Odası, kaza raporlarında, tespit edilen tüm zafiyetlere yer verilmesi ve bu zafiyetler üzerinden tedbirler alınması gerektiğini belirtti.

Oda Başkanı Ayer Yarkıner yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Birliği ülkelerinde ve Türkiye’de 2023 yılında hayata geçirilen düzenlemeler sayesinde sürücü hatalarının büyük ölçüde ortadan kalktığını kaydetti.

Yarkıner, “Aşırı hız, alkollü araç kullanmak, yaya geçidinde yayaya çarpmak, takip mesafesine uymamak, fren zafiyetli aracı hareket ettirmek, dikkatsiz sürüş yapmak gibi sürücü hataları/eğitimsizliği yeni regülasyon ile önlenmiş oluyor” dedi.

Trafiğin daha güvenli bir hale getirilmesinde sadece polis denetimlerinden fayda beklememek gerektiğini kaydeden Yarkıner, Makina Mühendisleri Odası’nın 2021’de düzenlediği Trafik Güvenliği Sempozyumunda trafikle ilgili yasal boşlukların anlatıldığını, Avrupa Birliğindeki düzenlemelerle KKTC’deki düzenlemelerin mukayese edildiğini, güncellenmesi gereken mevzuatın sunulduğunu anlattı.

Yarkıner, araç teknolojilerinin çarpışmalardaki can kayıplarının azalması yönünde gelişirken ülkede, kazalarda ölen insan sayısı oranının 2023 yılında artarak, AB ülkelerinden 6 kat, Türkiye’den ise 3 kat arttığını ifade etti.

Polisin raporunda yer vereceği detayların kazaların azalmasında önemli bir yere sahip olduğunu kaydeden Yarkıner, “Polisler, özellikle ölümlü çarpışmalardan sonra rapor hazırlarken tüm zafiyetleri raporlamalıdırlar. Bu sorumluluklarını yerine getirmemeleri halinde hiçbir denetimin ve denetim için ne kadar polis görevlendirildiğinin de önemi yoktur” dedi.

-Kazalardan çıkartılması gereken dersler...

Ölümlü kazalardan alınacak derslere işaret eden Yarkıner, ATV’lerle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“21/74 Sayılı Yasaya istinaden yayımlanan A.E 555/2020 mevzuatında belirtilen araçların cinsine göre kullanım esasları yayımlanmıştır. Bu durumda; ATV tipi araçların yollarda kullanılması Yasal mı? ATV araç açılımı incelendiğinde aracın offroad olduğu görülmektedir; 99/1974 Sayılı tüzükte ATV ile motorlu traktörler aynı sınıfta yer almıştır. Motorlu traktörün ne olduğu konusunu değerlendirirken ATV sürüş ehliyetinin de traktör (tarımsal araç ) sınıfı ehliyet olduğu görülmektedir. Bu durumda ATV’nin tarımsal traktör ile aynı kullanım koşullarında olması gerekmektedir. ATV‘ler bölünmüş yollara giremez, diğer tüm yollardaki hız sınırı ise 30 km / saattir. Polisin bu konuda hassas olmasını ve son ölümlü olayda raporlarına bu hususu da eklemelerini tavsiye ederiz.”

-Ercan yolundaki kaza...

Ercan yolundaki kazaya da dikkat çeken Yarkıner, çarpışmadaki kusurlar hakkında şöyle konuştu: “90 derecelik tali yoldan ana yola girerek yolu tıkayan ticari araç, tali yol işareti olmayan karayolu, tali yoldan ana yola 90 derecelik giriş olmasına rağmen hız limitinin 100 km / saat olması güvenli hız limiti değildir. Araç hava yastığı aktif olmamıştır.”

Yarkıner, kaza sonrası alınması gereken tedbirler hakkında ise şu ifadeleri kullandı: “Eğer yolda iyileştirme yapılmayacaksa veya yapılana kadar araç hız limitinin tali yol öncesinde ne olacağının belirlenmesi ve tali yol uyarı levhasının uygun mesafeye monte edilmesi; söz konusu yolda halen 'tali yön' ikazı yok ve halen daha hız limiti 100 kilometre saattir. Sağlıklı bir sorumluluk zafiyeti halen daha devam etmektedir. Hava yastığı donanımının da teknik muayenesi yapılarak herhangi bir önleme ihtiyaç duyulup duyulmadığı belirlenmeliydi. Daha önce hava yastığı arızası nedeniyle bir insan hayatını kaybetmişti”

Yarkıner, yapılan bilgilendirmeye rağmen ilgili bakanlığın alacağı hiçbir tedbir yokmuş gibi davrandığını da ileri sürdü.