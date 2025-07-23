Limasol’un “Malya” (Bağlarbaşı) köyünde öğle saatlerinde başlayan ve yer ekipleri ile biri İngiliz üssünden talep edilen 7 hava imkanıyla müdahale edilmesine rağmen kontrol altına alınamayan yangın “Vasa Cilan” köyüne yayıldı, Potami ve Omodo köylerini tehdit ediyor.

Cyprus Times ve diğer internet gazetelerine göre halen bazı evlerin yangına teslim olduğu Vasa köyünde insanların tahliyesi için Rum polisi, sivil savunma ve diğer birimler seferber oldu. Yangının başladığı Bağlarbaşı köyü daha önce boşaltılmıştı.

Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Marios Harçiotis’in süratle olay yerine gittiği haber verildi. Rum polisi yangın nedeniyle bölgedeki bazı yolların trafiğe kapatıldığını açıkladı.