Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) bir an önce özerk bir yapıya kavuşturulması ve bilimsel verilerle yönetilen bir kuruma dönüştürülmesi gerektiğini kaydetti.

Maviş yaptığı yazılı açıklamada, bir yandan “vatandaşa ucuza donmuş ithal et sunacağız, elektrik arz talebini karşılayacağız, hayatı ucuzlatacağız ve geleceğe yürüyeceğiz” denildiğini, diğer yandan ise asgari ücretlinin gelirinden çalındığını, elektriğe zam yapılarak, hayatın pahalı hale getirildiğini savundu.

Hükümetin, asgari ücretliden “ali cengiz oyunu" ile 124 TL çaldığını ileri süren Maviş, “asgari ücret pazarlık konusu yapıldığı için utanç duyulması gerektiğini” kaydetti. Burak Maviş, “124 TL’yi pazarlık konusu yapan işverene ve şirketlere, yüzde 25 ihtiyat sandığı desteği vermeye devam edecek misiniz?” sorusunu sordu.

KTÖS Genel Sekreteri Maviş, sürdürülebilir çözümün, en düşük kamu maaşının asgari ücret başlangıç maaşı olması ve minimum hayat pahalılığı oranında artış olduğunu ifade etti.

Elektriğe yapılan zammın hayatın her alanını pahalılaştıracağı gerçeğinin bilimsel bir veri olduğunu belirten Maviş, “KIB-TEK’in maliyetinin altına üretim yapmasını istemediğimiz gibi, zarar etmesini de istemiyoruz” dedi.

Maviş şöyle devam etti:

“KIB-TEK, kilowatt başına 0,10 dolar elektrik üretebiliyor. Daha ucuza üretim yapabilmesine rağmen gerekli yatırımlar yapılmayarak, alım garantisi ile AKSA’ya kuruluşundan beri 1 milyar dolar ödendi. Bu miktar toplumun cebinden çıktı.”

Teknecik Santrali’nin 310 megawatt üretim yapma gücü varken, bunun 220 megawatt ile sınırlandırıldığını öne süren Maviş, “KIB-TEK tam kapasite çalıştırılacak yatırıma ulaşırsa, AKSA’ya senenin 6 ayı sadece günde 5 saat ihtiyaç olacaktır. Yenilebilir enerji üretimimiz de söz konusu olduğunda özetle AKSA’ya ihtiyacımız yok, ihtiyacımız KIB-TEK’e yatırım yapılmasıdır” ifadelerini kullandı.

Hayatı ucuzlatabilecek, maliyeti düşürebilecek adımların başında temiz enerjiye yatırım geldiğini ifade eden Maviş, fosil yakıt yerine çevreci alternatiflerin KIB-TEK tarafından planlanması ve hidrokarbon yatakları çerçevesinde ada için doğal gaz dönüşümlü santraller kurulması gerektiğini kaydetti.

El-Sen’in ortaya koyduğu “Enerji Politikalarına İlişkin Görüşler ve KIB-TEK Algısı” konulu araştırma sonuçlarının yol gösterici olması gerektiğini ifade eden Maviş, “KIB-TEK bir an önce özerk bir yapıya kavuşturulmalı ve bilimsel verilerle yönetilen bir kuruma dönüştürülmelidir” dedi.