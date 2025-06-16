Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ve kadın milletvekilleri KKTC’yi temsil eden bilardocu Alara Ghaffari’yi kabul etti.

Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, kabulde CTP Milletvekilleri Sıla Usar İncirli, Şifa Çolakoğlu, Fide Kürşat ve Filiz Besim; Bağımsız Milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers yer aldı.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe konuşmasında Ghaffari’nin başarıları ile gurur duyduklarını söyledi.

Çok genç yaşına rağmen Kıbrıslı Türk sporcuları için iyi bir örnek teşkil ettiğini söyleyen Özdenefe, Ghaffari’nin ABD’de düzenlenecek Dünya Şampiyonasında Avrupa Kıtasını temsilen yarışacağına dikkat çekti.

Başarının mutlaka çok çalışmakla sağlanabileceğini vurgulayan Özdenefe, ancak devletin de başarılı sporcuların önünü açabilecek katkıları en iyi şekilde sunması gerektiğini söyledi.

Özdenefe, sporculara imkan sağlama noktasında devlet kadar yerel yönetimlerin öneminin de MAGEM örneği ile bir kez daha ortaya çıktığını belirtti.

Alara’nın bilardo sporunda sergilediği disiplinli ve azimli performansla gençlere örnek olduğunu belirten Özdenefe, "Kadınların sporda daha fazla yer almasını destekliyor, Alara gibi genç yeteneklerin önünün açılmasını çok önemsiyoruz” dedi.

-Gahaffari

Alara Gahaffari, yaptığı konuşmada uzun yıllardır bilardo sporuna emek verdiğini ifade ederek başarılarından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Ghaffari, Mağusa’da MAGEM gibi bir tesisin olmasının kendisi için büyük bir şans olduğunu, oyununu geliştirmesinde büyük katkısı olduğunu söyledi.

Ghaffari, uluslararası yarışmalarda mücadele eden sporculara daha çok destek sağlanması gerektiğini ifade etti.