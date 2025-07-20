Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve eşi Oya Öztürkler, Barış Harekatı’nın 51. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenledi.

Cumhuriyet Meclisi ön bahçesinde yer alan resepsiyona Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, milletvekilleri, diğer bazı yetkililer yanında, kutlamlar için gelen TC Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Azerbaycan - Türkiye ve Azerbaycan- KKTC Dostluk Grubu üyesi milletvekilleri, TC komuta kademesinden üst düzey komutanlar, konuk heyetlerle diğer davetliler katıldı.

Resepsiyonda, folklor gösterisi sonrasında, sinevizyon gösterisi yapıldı.

-Öztürkler: “20 Temmuz Kıbrıs Türk halkının kendi kaderini tayin etme hakkının temin edildiği gündür”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, resepsiyonda yaptığı konuşmada, 20 Temmuz tarihinin sadece bir askerî müdahalenin yıldönümü olmadığını, aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının varoluşunun, kendi kaderini tayin etme hakkının, özgürlüğünün, güvenlik içinde yaşanacak bir coğrafyanın ve onurlu geleceğin temin edildiği gün olduğunu vurguladı.

Öztürkler konuşmasında, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle yapılan Cumhuriyet Meclisi’nin yeni binasında, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nın yıldönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını da ifade etti.

“Bugün, yıllarca süren zulme karşı direnen; hakları ve özgürlüğü için mücadele veren Kıbrıs Türk Mücahidinin, kahraman Mehmetçiklerle birlikte zafer yazdığı gündür” diyen Öztürkler, Barış Harekatının mimarları olan şehitleri rahmetle anarak, gazilere şükranlarını sundu.

Başkan Öztürkler, bugün geçmişe göre daha kararlı ve azimli olduklarını belirterek, “Dün bu iradeye tank, tüfek işlemedi; yıllardır uygulanan insanlık dışı izolasyonlar işlemedi. Bugün de işlemez.” dedi.

Kıbrıs Türkü’nün Ada’da ev sahibi olduğunu ve olmaya devam edeceğinin altını çizen Öztürkler, “Biz bu Ada’da sadece hayatta kalmak için değil; kendi bayrağımız altında özgür ve egemen olarak yaşamak için varız.” dedi.

Başkan Öztürkler, Kıbrıs Türk halkı olarak, özden gelen haklarına dayalı, egemen eşitliği ve uluslararası eşit statü temelinde, Kıbrıs adası için adil ve kalıcı bir çözüm arayışlarından vazgeçmeyeceklerini dile getirerek, “Biz anlaşma istiyoruz, ama bizi yok sayan bir masada, kimliğimizi ve devletimizi ortadan kaldırarak değil.” ifadesini kullandı.

Kıbrıs Türklerinin esarete boyun eğmeyen büyük bir milletin evlatları olduklarını kaydeden Öztürkler, “Bilsinler ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsız bir Devlettir ve böyle kalacaktır.” şeklinde konuştu.

Öztürkler konuşmasının sonunda, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı, Varoluş ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ü ve şehitleri rahmetle anarak, “Yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Yaşasın Barış ve Özgürlük Bayramı, Ne Mutlu Türküm Diyene” dedi.

Başkan Öztürkler’in konuşması sonrasında, sanatçı Ayşegül Zaim konser verdi.

Resepsiyon, günün anlam ve önemine dair fotoğrafların çekilmesiyle son buldu.