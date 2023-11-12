Cumhuriyet Meclis Başkanı Zorlu Töre Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) heyetini kabul etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, kabulde konuşan Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin asırlardır var olan Türk milletinin bir parçası olduğunu kaydetti. Töre, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yılı geride bıraktığını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de 40 yıldır devlet olarak var olduğunu vurguladı.

Töre “Nasıl ki 30 Ağustos Zafer Bayramı Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atmışsa, 1974 de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin temel taşıdır” ifadelerini kullandı.

Başkan Töre, Kuzey Kıbrıs toprakları üzerinde oyunlar oynandığını belirterek “Artık birleşik devlet olarak çözüm arayışı doğru değildir bu topraklarda. Federal temelde bir çözüm olamaz” dedi. Töre, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı'nın çalışmalarını takdir ettiklerini belirterek, “Vazife malulü ve şehit ailelerine her zaman destek son derece önemlidir, bizler bu vazife başında olup malul ve gazi olan, şehit olanlar sayesinde ayaktayız” ifadelerini kullanarak, Vakıf yöneticilerine çalışmalarında başarılar diledi.

Görüşmede heyet adına konuşan Emekli Tümgeneral Ali Serin de, “Türkiye her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanındadır, bu adada herkesin başka planları olabilir farklı arayışlarda olabilir; ancak bilinmelidir ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti her geçen gün daha da güçleniyor ve güçlenerek yoluna devam edecektir” dedi.