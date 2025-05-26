Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği (KTOÖD) tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen "Engelli Bireylerin Güçlendirilmesi: İstihdamın Önündeki Engellerin Kaldırılması Yoluyla Engelli Bireylerin Haklarının Korunması" projesi kapsamında hazırlanan rapor, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’e sunuldu.

Meclisten verilen bilgiye göre, Meclis Başkanı Öztürkler, KTOÖD Başkanı Günay Kibrit ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler kabulde yaptığı konuşmada, “Engellerin kaldırılması için gerçekten ciddi bir sosyal devlet anlayışına ve imkanlara ihtiyaç var. Biz fırsat eşitliğini sağladığımız noktada, direkt olarak engelleri de kaldırmış oluyoruz” dedi.

Öztürkler, engelli bireylere yönelik yasalar ve düzenlemeler konusunda önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, mecliste bekleyen yasalar ve olası değişikliklerin gündeme geleceğini, bu konuda da gerekli bilgilendirmeyi yapacağını söyledi.

Hükümetin engelli bireylere yönelik çalışmalarının hız kazandığını belirten Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel hükümetinin istihdam noktasında başlattığını adımları sürdüreceğini söyledi. Öztürkler, “Yeni dönemde sizlerin de emek ve çalışma arzusu ile engelleri kaldırmaya hep birlikte devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Öztürkler, engelli bireylerin tek talebinin fırsat eşitliği olduğunu ifade ederek, bu sağlandığında engelli bireylerin topluma tam anlamıyla katkı sunacağını vurguladı.

-Kibrit

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit de, proje kapsamında yapılan araştırmaların engelli bireylerin yerel yönetimler ve özel sektörde istihdam edilmesi konusunda kritik veriler sunduğunu belirterek, ülkede ilk kez gerçekleştirilen kapsamlı araştırmanın, önümüzdeki 10 yıl boyunca önemli bir kaynak olacağını söyledi.

Kibrit, “Mevcut yasalar, her 25 çalışana 1 engelli bireyin istihdam edilmesini zorunlu kılıyor. Ancak, bu yasal düzenlemelerin özel sektör ve yerel yönetimler tarafından yeterince uygulanmıyor” dedi.

Şu anda 650’ye yakın engelli bireyin istihdam beklediğini belirten Kibrit, eşit fırsatlar ve yasal düzenlemelerin artırılması gerektiğini kaydetti.

Meclisten çıkacak yasalar ve alınacak kararlarla bu sürecin hızlanacağına inanıldığını kaydeden Kibrit, "Umuyoruz ki bu çalışmalar, engelli bireyler için daha adil ve eşit bir geleceğin kapısını aralayacaktır" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından hazırlanan rapor Başkan Öztürkler’e takdim edildi.