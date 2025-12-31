Türkiye’nin en kapsamlı dans organizasyonlarından biri olan Mega Dans Yarışması, ikinci yılında da dans tutkunlarını bir araya getirdi. Dansın Megastarı Fatih Haktan Coşkun tarafından düzenlenen yarışma, 27–28 Aralık tarihlerinde Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

Antalya başta olmak üzere Adana, İzmir, İstanbul, Denizli, Isparta, Ankara ve Kıbrıs’tan gelen yaklaşık 400 dans sporcusu, yılın “star dansçısı” olabilmek için sahne aldı. Salsa, Bachata, Show Dans, Hip Hop, K-Pop, Dans Sporu ve Modern Dans olmak üzere yedi farklı branşta düzenlenen yarışmada, miniklerden büyüklere her yaş grubu yeteneklerini sergiledi.

Alanında uzman 15 jüri üyesi tarafından değerlendirilen performanslar, izleyenlere adeta bir dans şöleni yaşattı. İki gün süren organizasyonda, birincilik performanslarının yeniden yarıştığı özel ödüllü Megastar Kupası büyük heyecana sahne oldu. Kupayı erkekler kategorisinde Ege Dönmez, kadınlar kategorisinde ise Naz Dönmez kazandı.

2025 yılının en star dansçıları seçilen Ege ve Naz Dönmez, 2026 yılında katılacakları yurt dışı yarışma için ulaşım ve konaklama sponsorluğu ile ödüllendirildi.

Yarışmaya 6–18 yaş arası 10 öğrencisiyle katılan Bahar Hacımehmet, elde edilen başarılı derecelerle gurur yaşadı. Dans koreografı ve eğitmen olan Hacımehmet, aynı zamanda yarışmada tüm branşlarda jüri üyeliği yaparak organizasyona önemli katkı sağladı.

Organizasyon sonunda konuşan yarışmanın mimarı Fatih Haktan Coşkun, gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Mega Dans Yarışması’nın her yıl geleneksel olarak devam edeceğini söyledi.

Renkli görüntülere, yüksek enerjiye ve alkışlarla dolu anlara sahne olan Mega Dans Yarışması, dans tutkunlarına unutulmaz bir hafta sonu yaşattı.

Yarışmada 8 birincilik ve 4 ikincilik elde eden ekip, önemli bir başarıya imza atarak adaya gururla döndü. Alınan dereceler, hem genç dansçıların yeteneğini hem de disiplinli çalışmanın karşılığını bir kez daha ortaya koydu.